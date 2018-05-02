İnşaat işçisi intihar etti

Çerkezköy'de çalışan inşaat işçisi Armağan Kuru intihar etti. Kuru, intiharını sosyal medya hesabından canlı yayımladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde inşaat firmasında işçi olarak çalışan Armağan Kuru (32), kablo ile kendisini doğal gaz borusuna asarak intihar etti. Kuru’nun, intiharını sosyal medya hesabından canlı yayımladığı ortaya çıktı.

Çerkezköy’de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Armağan Kuru, dün bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Akşam saatlerinde bir arkadaşının işyerine uğrayıp kablo alan Kuru, ardından yalnız yaşadığı evine gitti. Kuru, cep telefonu ile Facebook hesabından canlı yayım yaparken, helallik isteyerek, doğal gaz borusuna kablo ile kendisini astı. Bu sırada canlı yayını gören ve intiharı izleyen arkadaşlarından biri durumu polise bildirip, hemen Kuru’nun evine koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman yöneticisinden alınan yedek anahtarla eve giren sağlık ve polis ekipleri Kuru’nun hayatını kaybettiğini belirledi. (Tekirdağ/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:07

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