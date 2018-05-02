Sakarya'da IŞİD operasyonu: 'Deyrezzor emiri gözaltına alındı'

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, 'Suriye’nin Deyrezzor vilayeti emiri'nin de aralarında bulunduğu 3 IŞİD’linin yakalandığı belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun IŞİD’e yönelik soruşturması kapsamında, kentte 3 kişinin örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında IŞİD’in Suriye’deki Deyrezzor vilayeti emiri olduğu iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu kişileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Yapılan baskında IŞİD’liler saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

27 Nisan'da İzmir'de gerçekleştirilen bir operasyonda da örgütün Deyrezzor komutanı olduğu iddia edilen K.E.H. dahil 4 kişi yakalanmıştı.

IŞİD, Kasım 2017'de 2014'ten bu yana işgal altında tuttuğu Deyrezzor'dan çıkarılmıştı. (HABER MERKEZİ)

IŞİD'in Deyrezzor komutanı İzmir'de gözaltına alındı

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 15:00

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