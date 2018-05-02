Elektrikte vatandaşa zam, dağıtım şirketlerine kıyak

Elektrik Mühendisleri Odası, konut elektriğine yapılan son zamların faturalara nasıl yansıyacağını hesapladı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nca (EPDK) açıklanan ve 1 Nisan’dan itibaren geçerli yeni elektrik tarifesiyle konutlarda elektriğe yüzde 2,9 oranında zam yapıldığını, asgari yaşam standartlarında 4 kişilik ailenin tüketimi olan 230 kilowatt saat için faturanın aylık 106 TL’ye yükseldiğini söyledi. Uğurlu, vatandaşa zam yapılırken özel dağıtım şirketlerine indirim yapılmasını da eleştirdi.

EMO İzmir Şube Başkanı Uğurlu, elektrik zammıyla ilgili eleştirilerde bulundu. EPDK tarafından açıklanan yeni tarifeyle konutlarda elektriğe yüzde 2,9 oranında zam yapıldığını belirten Uğurlu, bunun faturalara yansımasını hesapladı. EMO’nun hesaplarına göre, son zamlarla asgari yaşam standartları açısından 4 kişilik ailenin aylık tüketeceği 230 kilowatt saat, faturalara 106 TL olarak yansıyacak. Uğurlu, “Yeni tarife yapısı incelendiğinde, perakende enerji bedelinde yüzde 5,95’lik artışa, dağıtım bedelinde ise yüzde -2,96 düşüşe gidildiği görülmekte. Faturaya eklenen fon ve vergilerin etkisiyle yeni tarife, konutlara yüzde 2.89’luk zam olarak yansıyacak” dedi.

DÜZENLEME, ÖZEL DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LEHİNE

Zam yapıldığı gün, dağıtım şirketlerini ilgilendiren toptan enerji tarifesinde de indirime gidildiğini savunan Uğurlu, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş.’nin (TETAŞ) teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlara uygulanan tarifede yüzde 21’lik indirimin gerçekleştirildiğini belirtti.

Uğurlu, “Hane halkının faturasına enerji maliyetlerinin yükselmesi gerekçesiyle zam yapılırken, aynı anda kamu şirketi TETAŞ’ın enerji maliyetlerinin düştüğünü iddia etmek izaha muhtaçtır. İki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde özel dağıtım şirketlerine kamudan daha ucuza elektrik enerjisi temin etme olanağı sağlanırken diğer taraftan ise yurttaşlara satılacak elektriğe zam yapıldı. Dağıtım şirketlerinin lehine vatandaşın aleyhine yapılan bu düzenlemeyle Aralık 2017 dönemine kıyasla Ocak 2018’de gerçekleşen zamla birlikte 2018’in ilk 4 ayındaki toplam zam oranı yüzde 11.95’e ulaştı” diye konuştu.

1 TEMMUZ’DA ELEKTRİĞE ZAM VAR

Elektrik zammına paralel olarak BOTAŞ tarafından elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza da bir önceki aya göre 9.7 oranında zam yapıldığını kaydeden Başkan Uğurlu, elektrik tarifelerinin her 3 ayda bir, önceki 3 ayda oluşan maliyetler dikkate alınarak, yeniden belirlendiğini ve bu hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda 1 Temmuz’da elektriğe yeniden zam yapılacağının öngörülebildiğini söyledi.

Uğurlu, Temmuz ayına ilişkin zam öngörüsünü ise şöyle dile getirdi: “Aylık olarak belirlenen doğalgaz fiyatlarında 1 Temmuz’a kadar yeni bir zam yapılmasa bile bu yüksek zammın, elektrik tarifelerine yansıması kaçınılmazdır. TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) istatistiklerine göre; dışa bağımlı üretim yapısı içinde geçtiğimiz yıl elektrik enerjisinin yüzde 37’si doğalgazdan karşılanmıştır. Yine geçtiğimiz yıl Nisan-Haziran döneminde yılın geri kalanından görece düşük olmakla birlikte elektrik enerjisinin yüzde 33’ü doğalgaz kaynaklıdır. Elektrik üretiminin üçte birlik bölümünde yakıt maliyetinin şimdiden yüzde 9.7 artmış olması nedeniyle, 1 Temmuz 2018’de belirlenecek yeni elektrik tarifesinde beklenin üzerinde, yüzde 3’ten az olmayacak şekilde zam yapılması kaçınılmaz gözükmekte.” (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 14:49

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