Tutuklu Boğaziçililer: Dayanışma bizi özgür kılıyor

Boğaziçi Üniversitesinde tutuklu bulunan dokuz erkek öğrenci açık mektup kaleme aldı. Öğrenciler, 'Dayanışmanızla bizi özgür kılıyorsunuz' dedi.

Yaklaşık bir aydır Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesinden dokuz erkek öğrenci ortak bir mektup yazdı. Yazdıkları mektupta cezaevi koşullarından bahseden öğrenciler, arkadaşlarının gösterdikleri dayanışmanın kendilerini özgürleştirdiğini söyledi.

Bianet’ten Elif Ünal’ın haberine göre Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri okuldaki masa açma ve protesto yapma yasağına karşı buldukları yaratıcı yöntemlerle tutuklu arkadaşları için dayanışmaya devam ediyor. “Meşgul etmek etimolojik olarak bir şeylerle uğraşmak anlamına geldiği gibi bir alanı işgal etmek anlamına da gelmektedir. Biz de 13 tutuklu arkadaşımız için Güney Meydan’da meşgul oluyoruz!” diyen öğrenciler Güney Kampüsteki meydanda bir ; ‘Özgürlük Kütüphanesi’ oluşturdular. Her tutuklu arkadaşları için bir raf ayrılan kitaplıkta tutuklu arkadaşlarının okudukları kitaplar ve her biri için oluşturulmuş hatıra defterleri yer alıyor. Öğrenciler burada kitap bağışında bulunabildiği ve oradaki kitapları okuyabildiği gibi arkadaşları için yazı bırakabiliyor.

‘BULUNDUĞUMUZ HER YER ÜNİVERSİTE’

Silivri Cezaevinde bir aya yakın süredir tutuklu bulunan dokuz erkek öğrenci kaleme aldıkları açık mektupta şu ifadeleri kullandı: “Yaşananların ve yaptırımların akademinin evrensel değerlerine; özgür düşünme, tartışma ve bilimsel üretim yapmaya bir saldırı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Üç haftadan uzun bir süredir kitap ve defterlerimize erişemememizin, gözaltı ve cezaevinin zorlayıcı koşullarının ve belki de en önemlisi üniversite ortamından alıkonulmamızın bu saldırının pratikteki yansımaları olduğunu söyleyebiliriz.

Biz bu saldırılar karşısında bulunduğumuz yeri bir üniversiteye çevirme, düşünme, tartışma ve üretim yapabilme noktasında sürekli çabalamaktayız. Matematik, felsefe, edebiyat gibi insani ve akademik değeri olan tüm konular hakkında bildiğimiz oranda düşünmeye, yazmaya ve hem kendi aramızda hem de koğuştaki diğer tutsak arkadaşlarımızla tartışmaya devam etmekteyiz. Buradan açık çağrımızdır: Düşünme ve üretmemiz için gerekli kitap ve kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşıyoruz ve bu konuda da dayanışmanızı eksik etmeyeceğinizi biliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 14:44

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