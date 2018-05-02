Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı: Eğitim gerici kuşatma altında

Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, AKP iktidarının eğitim politikalarını değerlendirdi.

Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, AKP hükümetinin iktidara geldiği günden beri eğitim alanında yaptığı değişiklikleri değerlendirdi.

"Eğitim alanının kuşatılarak gericiliğe doğru gidildiğini" belirten Muşlu, çarpıcı bir örnek olarak Mersin Kazanlı İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamasında yaptığı dans gösterisinin kıyafetleri gerekçe gösterilerek yarıda kesilmesini hatırlattı.

AKP’nin, iktidara geldiğinden bu yana sistemli bir şekilde üzerinde en çok oynadığı alanın eğitim olduğunu vurgulayan Muşlu, “Dindar nesil yetiştirmek amacıyla yapılan değişiklerin bir bölümü şimdiye değin adım adım gerçekleştirildi. Baskın seçimle birlikte bu nihayete kavuşturulmak isteniyor” dedi.

Cumhuriyet tarihindeki tüm iktidarlara bakıldığında hiçbir dönemde özellikle eğitim alanında bakanların, sınav sistemlerinin, yönetmenliklerin ve ders müfredat değişiklerinin bu kadar sık değişmediğini Muşlu “Adeta yeniyi kurmak için eskiyi yıkma yaklaşımı ile eğitim alanı bir curcuna alanına, bir kaotik alana dönüştü” dedi.

ÇOCUĞU MÜSTEHCEN BULAN ANLAYIŞ

Müfredat içerikleri ve seçmeli dersler yoluyla neredeyse tüm okulların imam hatipleştirildiğine de dikkat çeken Muşlu, “Bunlar yeni rejime altyapı oluşturacak düzenlemelerdir. Kazanlı olayı tam da bunun sonucudur. 23 Nisan kutlaması yapan 3’üncü sınıf öğrencisi kız çocuklarının giymiş olduğu elbiseyi müstehcen bulabilecek bir kafa yapısı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü yönetiyor. Gösteri yapan öğrencileri sahneden indiriyorlar. Normal bir insan, 3’üncü sınıf çağındaki bir kız öğrenciye o gözle bakabilir mi? Bir çocuğun giyeceği elbise ne kadar açık olsa da ne müstehcenliği olabilir. Eğitim alanı maalesef bu kadar bir gerici kuşatma altındadır. Yeni nesiller böyle bir zihinsel kuşatmaya, müfredat, yönetmelik ve protokoller kuşatmasına alınarak tamamen dinci, cemaatçi çevrelerin denetimine ve etkisine sokulmuş durumda” diye konuştu.

SEÇİMLER SON DERECE KRİTİK

24 Haziran’da yapılacak olan baskın seçimlerin önemi üzerinde de duran Muşlu, OHAL ile yönetilen Türkiye’nin geldiği noktaya dikkat çekti. Muşlu, şu an OHAL içerisinde Cumhurbaşkanı ve iktidarın ne yetkisi varsa, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı ve iktidarın aynı yetkileri OHAL olmadan da kullanabileceğini belirterek “İstedikleri zaman seçime gidecekler, istedikleri zaman kanun hükmünde kararname yayımlayacaklar. Tam tipik bir tek adam ve tek partili devlet örgütlenmesi olacak. Bundan kaynaklı bu seçim son derece önemli ve kritik” diye konuştu. (Mersin/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 14:26

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