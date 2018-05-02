Özge Kandemir davasında şoföre 3 yıl 4 ay hapis cezası

Kadıköy'de sürdüğü hafriyat kamyonuyla üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in ölümüne neden olan şoföre 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

İstanbul Kadıköy’de, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in yaşamını yitirmesine sebep olan kamyon şoförüne taksirle öldürmek suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Karara itiraz edeceklerini açıklayan baba Oktay Rıfat Kandemir, “Yalnızca Kadıköy civarında 41 kişi parkta yürürken, kaldırımdayken trafik terörüne kurban gitti. Bu tür kararlar trafik terörünü olağanlaştırıyor” dedi.

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sekizinci duruşmasında tutuksuz sanık Aydın Yanık ve avukatı ile Özge Kandemir’in babası Rıza Kandemir ve avukatı Ömer Gedik hazır bulundu. Geçtiğimiz celse mütalaasını açıklayan savcı, sanık şoför Aydın Yanık’ın “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.

MAHKEME YENİ RAPOR TALEBİNİ REDDETTİ

Davanın karar duruşmasında taraflar esasa ilişkin savunma yaptı. Kazada hayatını kaybeden Özge Kandemir’in babası Rıza Kandemir, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma aşamasında dosyaya gelen bilirkişi raporlarında sürücünün asli, yaşamını yitiren Kandemir'in ise tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise kamyon sürücüsü ‘asli ve tam kusurlu’ bulunurken, Kandemir kusursuz bulunmuştu.

Mahkeme, iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) trafik kürsüsüne başvurmuştu. İTÜ’nün hazırladığı raporda da kamyon şoförü ile Kandemir’in olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu belirtilmişti. Kandemir’in avukatı Ömer Gedik raporlar arasındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Yayalara kusur atfedilmesi mümkün değildir. Sanık savunmasında yayanın kaldırımda olduğunu beyan etmişti. Kaza tespit tutanağı da bunu gösteriyor. Tüm bu itirazlara ilişkin ek raporda bir açıklama yapılmamıştır. İTÜ Adli Tıp Kurumu’nun denetim makamı değildir.” dedi. Avukat Gedik, raporlardaki çelişkilerin giderilmesi için Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden genişletilmiş rapor talep etti. Mütalaaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Gedik, sanığa taksirden değil bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme, çelişkilerin giderilmesi için yeniden rapor alınması talebini reddetti.

SANIK SON SÖZÜNDE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sanık avukatı Yunus Ustahabipoğlu ise müvekkilinin kazayı önlemesinin mümkün olmadığını ve olay mahaline iş emriyle hareket ettiğini savundu. Müvekkilinin trafik kurallarına riayet ettiğini savunan avukat Ustahabipoğlu, lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti. Sanık şoför Yanık’a son sözü soruldu. Daha önce vermiş olduğu ifadede Kandemir ve yanındaki arkadaşlarını kaldırımda gördüğünü ifade eden Yanık, son sözünde Kandemir’in kaza sırasında yolda olduğunu iddia etti. Yanık, “Maktul kaza sırasında yoldaymış. Nasıl yola indiğini anlayamadım. Dönüş esnasında elindeki çanta ile aracın kasasına takılıp bu şekilde vefat ediyor.” dedi.

MAHKEME BAŞKANI KARŞI OY KULLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın Yanık’a taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına sebebiyet vermekten 4 yıl hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, 1/6 oranında indirimle 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme başkanı, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve taksire dayalı kusurun ağırlığını birlikte değerlendirerek üst sınırdan ceza verilmesi ve sanığın tutuklanması gerektiği yönünde karşı oy verdi. Kararı değerlendiren baba Oktay Rıfat Kandemir, “Yalnızca Kadıköy civarında 41 kişi parkta yürürken, kaldırımdayken trafik terörüne kurban gitti. Bu tür kararlar trafik terörünü olağanlaştırıyor. Karara itiraz edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir ve arkadaşı Büşra Özsayın 7 Ekim 2016 tarihinde Kadıköy Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürürken Aydın Yanık hakimiyetindeki kamyon sokağa giriş yapmıştı. Kamyonun kasasına çantası takılan Kandemir tekerlerin altına sürüklenmişti. Olay sonrası etrafta bulunanlar müdahale ederek sürücünün aracı durdurmasını sağladı ancak genç kızın teker altından kurtulması amaçlı hareket eden şüpheli ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Büşra Özsayın'ın da yaralandığı olayda Aydın Yanık hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 14:15

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