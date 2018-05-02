HDP, seçime dair yol haritasını belirliyor

HDP Merkez Yürütme kurulu (MYK), 24 Haziran seçimlerine dair yol haritasını belirlemek amacıyla toplanıyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran seçimlerindeki yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geliyor. Parti Genel Merkezinde Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan başkanlığında akşam saatlerine doğru Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplanacak. Toplantı gündeminde seçimlere dair son hazırlıklar var.



Mezopotamya Ajansının haberine göre cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nihai kararın verileceği toplantının gündeminde İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP ve DP’nin milletvekilliği seçimlerine dair açıkladıkları ittifak cephesi ve dışarıda kalan muhalefet kesimleriyle nasıl hareket edileceğine dair tutum belirlenecek.



Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair kampanyaların da ele alınacağı toplantıda, teknik son hazırlıklar da masaya yatırılacak.

ADAY AÇIKLAMASI CUMA GÜNÜ

Öte yandan HDP, cuma günü, İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı gerçekleştirilecek iki buluşmayla cumhurbaşkanı adayını duyuracak.

Buluşmalarda adaylık açıklamasıyla birlikte seçim kampanyasının slogan ve çerçevesi de kamuoyu ile paylaşılacak.

HDP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Selahattin Demirtaş'ın ismi öne çıkıyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 13:27

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