Dünyanın en büyük inşaat gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

382 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan itibarıyla Türkiye kıyısına ulaşmış ve böylece TürkAkım'ın Türkiye'ye doğal gaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimi tamamlanmıştı.

Pioneering Spirit, geniş petrol ve doğal gaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle monte ve de-monte edilmesi ve çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Derin deniz boru hattı döşeme işini ilk kez TürkAkım projesinde gerçekleştiren Pioneering Spirit'in uzunluğu 382, genişliği 124 metre.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilen gemi, İstanbul Boğazı'na girerek geri dönüş yolculuğuna başladı. Pionering Spirit, Rotterdam'da 10 günlük bakım çalışmasının ardından, Norveç kıta sahanlığında 22 bin tonluk bir petrol sondaj platformunun kurulumu için yola çıkacak.

Pionering Spirit, TürkAkım projesinin derin denizlerdeki ikinci hattını tamamlamak üzere, bu yılın üçüncü çeyreğinde Karadeniz'e geri dönecek. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 13:00

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