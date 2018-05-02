Hakkari'de basın açıklaması ve eylemlere 1 aylık yasak

Hakkari Valiliği, kentte 30 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı getirdi. Seçim çalışmalarının yasak kapsamında olmadığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan seçim çalışmaları dışında yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili seçim takvimi dönemi içerisinde yapılacak siyasi propaganda etkinlikleri ve çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler hariç olmak üzere; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2-31 Mayıs 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin iznine bağlanması; oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi türdeki eylem ve etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 2-31 Mayıs 2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanması valilik makamının olurlarıyla uygun görülmüştür" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 11:31

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