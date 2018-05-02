Bakan Ağbal: Akaryakıtta ÖTV düşürülmeyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıtta ÖTV'nin düşürüleceği iddialarını yalanladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV’de katıldığı programda akaryakıtta ÖTV’nin indirileceği iddiaları hakkında “Şu an bir çalışma yok” dedi.

Ağbal, “Merkez Bankamızın atmış olduğu ve atacağı adımlar var, bunları yapmadan ÖTV'de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV'nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok” ifadesini kullandı.

Ağbal, S&P'nin not kararına ilişkin olarak ise “Açıklamanın içeriğinden öte zamanlaması ilginç” yorumunda bulundu. (EKONOMİ SERVİSİ)

S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 11:26

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