Erdoğan’ın tartışmalı diploması AİHM’de

AİHM’e giden Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, Erdoğan’ın diploması için başvuru yaptı. İlk inceleme yarın.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu olduğu belirtilen Erdoğan’ın öğrenim gördüğü yıllar, mezun olduğu fakülte ve bölüme ilişkin tartışmalarda iç hukuk yolu tükenince uluslararası mahkemeye başvurmanın yolu açıldı.

Cumhurİyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; Erdoğan’ın 1 Temmuz 2014’te yaptığı adaylık başvurusundan 4 gün önce noter tarafından tasdik ettiği diplomasının sahte olduğunu savunan Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, diploma tartışmasına ilişkin 24 Haziran öncesinde AİHM’e başvuru yaptı.

İLK İNCELEME YARIN

16 Nisan referandumunun ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli saymasına ilişkin de AİHM’e giden Güler’in hem referandum hem de diplomaya ilişkin başvuruları yarın değerlendirilecek. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 11:27

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