Facebook, çöpçatanlık uygulamasını duyurdu

Facebook kapsamında çöpçatanlık uygulamasının kullanıma açılacağı açıklandı. Match.com'un hisselerinde büyük düşüş yaşandı.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, yakında çöpçatanlık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD'nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini söyledi. Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" iddiasında bulundu.

Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin tamamen güvende olacağını öne sürdü. Son olarak Cambridge Analytica skandalında Facebook'un 87 milyon kullanıcının hesaplarına ait bilgileri usulsüz bir şekilde kullandırdığı ortaya çıkmıştı. Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Yeni özellikle kullanıcılar, mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek. Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunacak. Yeni özelliğin ücretsiz olacağı belirtildi.

Facebook'un açıklaması sonrası dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden Match.com'un hisseleri New York Borsası'nda yüzde 22 geriledi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 10:09

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