Taksicilerden 3. havalimanı tepkisi: Yolcu almam

Son dönemde Uber'e yönelik öfkeleriyle gündeme gelen taksiciler şimdi de 3. havalimanının yaratacağı 'uzun mesafe' krizine karşı tepkili.

Taksiciler Uber'den sonra 3. havalimanından yolcu alamayacak olmalarına da tepkili.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, 3. havalimanına yolcu götüren taksiciler Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi oradan müşteri alamayacak. Bu da bir "uzun mesafe sorunu" anlamına geliyor.

3. havalimanı şehir merkezine çok uzak olduğundan yolcu götüren taksici onca kilometreyi boş dönmek zorunda kalacak.

'KÜLLİYEN ZARAR'

Bazı taksiciler duruma tepkili. Taksici Ali A. “Şehirden yeni havalimanı için yolcu aldım diyelim. En az 40-50 km gideceğim. Fakat dönüşte oradan yolcu alamam. E-5 ve TEM’den döneceğim için yol boyunca müşteri almam da mümkün değil. Yani külliyen zarar. Bu durumda ben niye yolcu götüreyim? Tabii ki havalimanına yolcu almam" diyor.

Beyoğlu’nda taksi durağı olan S.K. da havalimanına yolcu götüren taksicilerin yolcu alamadığını ancak Uber'in yolcu aldığını, taksicilerin büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını söylüyor: “Geçen yıl İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na dilekçe vererek havalimanının tüm taksicilere açılmasını istemiştik. Fakat girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Düşünün ben vergisini veren bir taksici olarak havalimanına yolcu götürüyorum ancak boş dönmek zorunda kalıyorum. Fakat vergi vermeyen UBER oradan yolcu alabiliyor. Şimdi yeni havalimanında sorun daha da büyük olacak. Çünkü mesafe çok uzun. Taksici müşteri seçemez elbette ama boş dönmek istemeyen taksiciyle yolcular arasında sorunlar çıkacak. Bu adaletsizliğin çözülmesi gerekli.”

İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI: NORMAL

Taksicilerin bu şikayetleri üzerine İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise “Havalimanı taksicileri bedel ödeyerek orada çalışıyor, dışarıdan bir taksicinin yolcu alamaması normal” dedi.

3. HAVALİMANINA KAÇ TL YAZAR?

3. havalimanı için taksinin yazacağı ortalama fiyatlar şöyle:

Taksim'den (E-5 üzerinden) 39 km-102 lira, (TEM üzerinden) 50 km-129 lira

Sarıyer'den (E-5 üzerinden) 43 km-112 lira, (TEM üzerinden) 37 km-97 lira

Bakırköy'den (E-5 üzerinden) 45 km-117 lira, (TEM üzerinden) 47 km-122 lira

Büyükçekmece'den (E-5 üzerinden) 57 km- 147 lira, (TEM üzerinden) 60 km-159 lira. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 10:44

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