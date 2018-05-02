NBA Play-Off: Cavs yorgunluk dinlemedi, avantajı kaptı

NBA'de Play-Off Doğu Konferansı yarı final serisinde Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors'ı uzatmada 113-112 yendi ve avantajı eline geçirdi.

Cleveland Cavaliers, 7 maça uzayan zorlu Indiana Pacers serisinin bitiminin üzerinden 48 saat geçmeden çıktığı karşılaşmada Toronto Raptors'ı 113-112 yenerek 1-0 öne geçti ve ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Play-Off'ta Doğu Konferansı yarı final serisinde, normal sezonu zirvede tamamlayan Toronto Raptors'a konuk olan LeBron James ve arkadaşları ilk çeyrekte 14 sayı geri düşmelerine rağmen maçı uzatmaya taşımayı ve kazanmayı başardı.

Pacers serisinin yorgunluğunu henüz üzerinden atamamış olsa da 47 dakika sahada kalan LeBron James 26 sayı 11 ribaunt 13 asistle kariyerinin 21. Play-Off triple-double'ına imza attı. Bu galibiyette James'e çok eleştirilen takım arkadaşları da önemli destek verdi. Yıldız oyuncu, 30'da 12 saha içi şut isabetinde kalmasına rağmen J.R. Smith 20, Kyle Korver 19, Jeff Green 16 sayı kaydetti. Tristan Thompson 14 sayı 12 ribaunt, Kevin Love 7 sayı 13 ribauntla oynadı.

2 sezondur Play-Off'ta Cleveland Cavaliers'a elenen Toronto Raptors'ta ise DeMar DeRozan 22 sayıyla oynadı. Jonas Valanciunas 21 sayı 21 ribaunt, Kyle Lowry 18 sayı 10 asistlik katkı verdi.

Serinin ikinci maçı perşembe gecesi oynanacak. Müsabaka Toronto'nun salonu Air Canada Center'da Türkiye saati ile perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 01.00'de başlayacak.

WARRIORS 2-0 YAPTI

Batı Konferansı yarı final serisi ikinci maçında ise Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'ı 121-116 mağlup etti ve 2-0 öne geçti.

Sakatlığı sebebiyle Play-Off'taki ilk maçına çıkan Stephen Curry, kenardan gelerek 28 sayı kaydederken Kevin Durant 29 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Warriors'ta Draymond Green 20 sayı 9 ribaunt 12 asistle sahanın yıldızıydı.

İlk maçın aksine rakibini bir hayli zorlamayı başaran Pelicans'ta ise Anthony Davis 25 sayı 15 ribaunt 5 asist 2 top çalma 3 blokla mücadele etti. Jrue Holiday 24 sayı 8 ribaunt 8 asist, Rajon Rondo 22 sayı 7 ribaunt 12 asist 5 top çalmayla oynadı.

Serinin üçüncü maçı cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 03.00'te New Orleans'ta oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 08:39

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