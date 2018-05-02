Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne saldıran şahıs hastaneye yatırıldı

Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp bina yanındaki çöp konteynerlerini devirdiği belirtilen kişi hastaneye yatırıldı.

İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazıp önüne çöp döktüğü belirtilen Serdar K., tedavi görmesi için polis ekipleri tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Kadıköy'de Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin duvarına yazı yazdığı ve kapısının önüne çöp döktüğü iddia edilen Serdar K., dün çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Serdar K. polis ekipleri tarafından tedavi görmesi için bugün Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı.

Fotoğraf: İstanbul Emniyet Müdürlüğü/AA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caferağa Mahallesi'ndeki kilisenin duvarına dün "Erzurumlu 25 bu vatan bizim" şeklinde yazı yazan ve kilise önündeki çöp konteynerlerini kapının önüne getirip içindekileri yere döken kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. AA'nın haberine göre; çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliği tespit edilen Serdar K. yakalandı.

Habere göre; psikolojik sorunları olduğu ve daha önce iki kez intihara teşebbüs ettiği iddia edilen şüphelinin olayın ardından yakalanmamak için metruk bir binanın çatı katında saklandığı ve yerinin tespit edilememesi için cep telefonunu kapattığı belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, kilisenin duvarına yazıyı tek başına yazdığını ve kilise görevlileri kendisine kötü davrandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Serdar K., dün sanah saatlerinde Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan S.K'nin kilise kapısına çöpleri döktüğü esnada kaydedilen görüntüler yayınlandı.

ADLİ KONNTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; S.K'nin ifadesi soruşturma savcılığınca alındı. Savcılık, şüpheli S.K'ye adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.K'nın haftanın iki günü ikametine en yakın polis merkezine imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan şüpheli S.K'nın savcılıktaki ifadesinde, "Birkaç gün önce Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin ön tarafına Mustafa Kemal Atatürk'e ait posteri astım. Yanına da güller taktım. Ertesi gün posterin yerinden indirildiğini görünce sinirlendim. 30 Nisan'da hatırlamadığım bir saatte kilisenin duvarına bahsi geçen yazıları yazdım. Çevreden topladığım çöpleri de kapısına döktüm” şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

TEDAVİ GÖRECEK

Serdar K. polis ekipleri tarafından tedavi görmesi için bugün Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 03 Mayıs 2018 22:10

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