S&P Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye, yerli para cinsinden notunu 'BB+'dan 'BB'ye düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. S&P açıklamasında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB+"dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümün ise "durağan" olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığıan göre kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu'nun Türkiye değerlendirme ön notunda da Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilmiş, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtilmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

IMF'den Türkiye'ye 'ekonomi fazla ısındı' uyarısı

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mayıs 2018 00:50

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