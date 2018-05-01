Rıza Kayaalp, 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Rusya temsilcisi Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.

Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda 8. kez şampiyon oldu.

YERLİKAYA'NIN REKORUNU EGALE ETTİ

Rıza Kayaalp, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.

Kayaalp, Dağıstan'daki ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da finalde zorlandığı Macar Balint Lam'ı bu kez 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 yenen Rıza, yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu engelini rahat bir şekilde 4-0'la geçmişti.

130 kiloda bronz madalyalar ise Romanya temsilcisi Alin Alexuc Ciurariu ve Gürcüstan temsilcisi Iakobi Kajaia'ya gitti.

Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde ilk elemeler yapılacak. Türkiye'yi 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun, 76 kiloda ise Yasemin Adar temsil edecek.

Ayrıca bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda madalyalar yarın sahiplerini bulacak. 72 kiloda Murat Dağ ve 67 kiloda Enes Başar, bronz maçına çıkmak için repesajda mücadele edecek. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 21:18

www.evrensel.net