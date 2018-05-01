ABD: Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyon başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, IŞİD'in Suriye'de elinde tuttuğu son bölgelere operasyon başlattıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de IŞİD'in elinde tuttuğu son bölgelere operasyonlar başlattıklarını belirterek, "IŞİD'in Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz" ifadesini kullandı.

Nauert, Suriye'de IŞİD'e yönelik yaptıkları operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, açıklamada "ABD, Küresel Koalisyon, yerel müttefikler ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor" ifadesine yer verdi.

Çatışmaların zorlu geçeceğini belirten Nauert, ABD'ye, koalisyona ve yerel güçlere yönelik bir saldırı olması durumunda bu güçlerin savunulacağı vurgusu yaptı.

"IŞİD'in Suriye'de toprak kontrol etmesinin ve halkı terörize etmesinin sonuna geliyoruz" değerlendirmesinde bulunan Nauert, şöyle devam etti:

"NATO müttefikimiz Türkiye, partnerlerimiz İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan'la birlikte hareket ederek bu ülkelerin sınırlarının IŞİD'e karşı güvenli olmasını sağlayacağız. IŞİD'den temizlenen bölgelerin istikrarı için bölgesel partnerlerimizden daha fazla güç desteği, materyal ve kaynak desteği isteyeceğiz. Başkanın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmede belirttiği gibi Suriye'de kalıcı ve güçlü ayak izimizi bırakacağız. Bu şekilde IŞİD'den temizlenen bölgelerin Esad rejimi ya da İranlı destekçileri tarafından sömürülmesine izin vermeyeceğiz."

Cenevre sürecinin tekrar canlandırılacağına vurgu yapan Nauert, "ABD, gelecek politik anlaşmalarda Sünni Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Türkmenler ve diğer azınlıklar dahil olmak üzere bütün Suriyelilerin isteklerinin karşılanması için çalışacaktır" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 20:38

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