İşten atılan Uğur Soğutma işçileri 1 Mayıs’ı kutladı

Aydın'da kurulu Uğur Soğutma’da sendikalaştıkları için işten atılan 74 işçi ve aileleri Nazilli meydanında 1 Mayıs'ı kutladı.

Deniz İPEK

Aydın

Aydın Nazilli'de bulunan Uğur Soğutma’da sendikalaştıkları için işten atılan işçiler ve aileleri 1 Mayıs kutladı. Kutlamada sendikalaşma önündeki engellere karşı mücadelenin süreceği dile getirildi.

Kayyım yönetimindeki Uğur Soğutma’da Türk Metal üyesi 74 işçi, 'performans düşüklüğü' gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı.

Nazilli meydanında saat 16.00’da bir araya gelen işçilerin kutlamasına Emek Partisi Nazilli İlçe Örgütü de katıldı. Eyleme Nazilliler de destek verdi. İşçilere seslenen Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Mesut Gezer “Esnek, kuralsız çalışmaya son. Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı Uğur Soğutma işçilerinin sendikalaşma mücadelesine ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Kutlama sırasında sık sık “İş, ekmek, yoksa barış da yok” sloganı atıldı. İşçiler insanca yaşam ve iş kazaların önüne sendikalı olarak geçebileceklerini dile getirdi.

Türk Metal Sendikasının Nazilli Bölge Temsilciliği örgütlenme çalışmalarını yürüten İsmail Doğan’ın önceki gün 1 Mayıs nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 18:48

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