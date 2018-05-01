Mülteci gençler Yunanistan Ulusal Tiyatrosu’nda

Yunanistan Ulusal Tiyatrosu, 'Yolculuk' adlı yeni oyunuyla sahnesini 14'ü mülteci olmak üzere 20 gence bırakıyor.

Yunanistan Ulusal Tiyatrosu, “Yolculuk” adlı yeni oyunuyla tarihinde ilk kez sahnesini 20 gence bırakıyor. Altı farklı ülkeden 14 mülteci gencin de rol aldığı yapımın hazırlıkları, yaklaşık sekiz ay sürdü. Yedi profesyonel tiyatro oyuncusunun yardımıyla sahne alacak oyununun yönetmenliğini Yunanistan Ulusal Tiyatro Gençlik Sahnesi Bölümü Başkanı Sophia Vgenopoulou üstleniyor.

‘VÜCUT DİLİNDEN YARARLANDIK’

Oyunun yönetmeni Sophia Vgenopoulou, Euronews’e yaptığı açıklamada “Bu proje bizim gibi sanatçılar için çok önemli... Biz, tiyatro sanatında sahip olduğumuz bu yeteneği herkesle paylaşmak istiyoruz. Günlük hayatımızda yaşadığımız sorunları sahnede unuttuğumuzu göstermek istiyoruz. Etrafımızda olup bitenlerden sıyrılabilmek adına tiyatronun dilini kullanıyoruz. Bu sayede günlük hayatımız daha yaşanabilir hale geliyor.” dedi.

Tiyatro Oyuncusu Michalis Fokas ise “İlk başlarda birbirimizi anlamamız çok zor oldu. Aynı grupta çok farklı diller konuşuluyordu. Ancak şanlıyız ki vücut dilinden yararlandık. Bu sayede çok daha güzel iletişim kurduk.” şeklinde konuştu.

13 MAYIS’A KADAR İZLENEBİLECEK

Yapımın amacı Orta Doğu’dan Batılı ülkelere göç eden insanların hayatlarında çektikleri sıkıntıları anlatmak. Hikayenin olay örgüsünde Doğu’dan ayrılıp Batı’ya giden iki ergen gencin hikayesi anlatılıyor. Atina’ya gelen bu iki arkadaş burada aradığını bulamıyor ve hayal kırıklığı yaşıyor. “Yolculuk” adlı tiyatro oyunu 2-13 Mayıs tarihleri arasında izlenebilecek. (KÜLTÜR SEVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 18:00

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