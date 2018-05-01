Filistinli işçiler: Hem sömürülüyoruz, hem aşağılanıyoruz

İsrail'de çalışan Filistinli işçiler 1 Mayıs 2018’i İsrail güvenlik güçlerinin kontrol noktalarında karşıladı.

İşgal altındaki Batı Şeria’dan çalışmak için İsrail’e geçmek zorunda olan on binlerce Filistinli işçi her gün sınır kapılarında saatlerce bekletilerek ve ayrıntılı aramalardan geçirilerek aşağılanıyor.

AA ekibi, sabahın ilk ışıklarından itibaren işlerine gitmek üzere Kalkiliyye ile İsrail arasındaki Ayal Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan Filistinli işçilerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etti.

HER TÜRLÜ AŞAĞILAMAYA MARUZ KALIYORUZ

1 Mayıs ile ilgili düşüncelerini paylaşan Filistinli işçiler, adından başka bayrama dair hiçbir şey bilmediklerini söyledi. “Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerimizden çıkıyoruz. Sınır kapılarında her gün en az bir iki saat bekletiliyoruz ve aşağılayıcı bir aramaya maruz kalıyoruz” diyen 43 yaşındaki Usame Naci, yaşadıkları sıkıntının sınır kapısında gördükleri muamele ile sınırlı kalmadığını, çalıştıkları yerlerde de işveren sömürüsü olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

İSRAİL’DE ÇALIŞMAYA MECBURUZ

İnşaat sektöründe çalışan 49 yaşındaki Midhat Subhi de Filistinli işçilerin İsrail sınır kapılarında her gün türlü aşağılanmalara maruz bırakıldığını dile getirdi.

Subhi şunları söyledi: “Işınlarla çalışan aletlerden geçiyoruz. Bazılarımız İsrail polisleri tarafından fiziksel aramaya tabi tutuluyor. Batı Şeria’da iş imkanı bulamıyoruz, çalışmak için İsrail’e gitmeye mecburuz.”

92 BİN FİLİSTİNLİ İŞÇİ İSRAİL’DE ÇALIŞIYOR

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu verilerine göre İsrail’de 20 bini Yahudi yerleşim birimlerinde olmak üzere 92 bin Filistinli işçi çalışıyor. Filistin’de ise 333 bini Batı Şeria’da, 221 bini Gazze’de olmak üzere yaklaşık 600 bin işçi bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 17:53

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