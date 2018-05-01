Savcı: Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri

IŞİD davasında ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

Sakarya’da görülen IŞİD davasında ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında 'terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan, 22,5 yıl hapis istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Bayancuk'un el Kaide ve çatışmalı bölgelerle irtibatlı grupların Türkiye emiri olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da mescit, takva eğitim, okuma salonu ve medrese isimli 3 adreste el Kaide’ye taban yaratmak için faaliyet yürütüldüğünü vurgulayan iddianame savcısı, gençlerin Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderilmek üzere eğitildiğini şu sözlerle belirtti: “Derslerde terör örgütü eylemleri videoları izlenmekte ve CD'leri ücretsiz dağıtılmaktadır. Savaş konulu tahrik edici sözler ile cihat ve şehadet kavramları yoğun şekilde işlenmekte, cımbızlanmış ayet ve hadisler içeren kitaplar ücretsiz dağıtılmaktadır. Bu kişilerin, dini bilgisi az olan genç kesimin bu propagandalar sonucu terör örgütü saflarına katılmasına sebep oldukları ve çatışma bölgelerine gönderdiklerine dair bilgiler alınmıştır."

İddianamede yer alan bir gizli tanık da ifadesinde, Diyarbakır'da ikisi merkez, biri Hani ilçesinde olmak üzere 3 grup El Kaide yapılanması olduğu yer aldı. Özel toplantıların yapıldığını söyleyen gizli tanık, "İstanbul'daki El Kaide terör örgütünün Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, zaman zaman gelip ders verirdi” dedi. Öte yandan iddianamede, El Kaide ile irtibatlı mescit, medrese ve okuma salonu gibi yerlerde çok sayıda küçük çocuğa ders verildiği de ifade edildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bu dosya ile Bayancuk'un Sakarya'da yargılandığı dosya arasında hukuki bağlantı bulunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verip, dosyayı Sakarya'ya gönderdi. (Diyarbakır/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 14:31

www.evrensel.net