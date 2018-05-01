Amedspor Başkanı şampiyonluk için yeni sezonu işaret etti

Geçen yıl başarılı bir grafik sergileyen, bu yıl da düşme tehlikesi geçiren Amedspor’un Başkanı, şampiyonluk için yeni sezonu işaret etti.

Lezgin AKDENİZ

Cihan ÖLMEZ

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Amedspor, ligin son haftasından deplasmanda Tokatspor ile karşılaşacak. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçıran kulübün başkanı Nurullah Edemen, ligde kalma yolunda çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, “Yüzde 99.9 ligde kalmayı garantiledik. Farklı bir entrika, ayak oyunları, senaryolar dönmezse, rakibimizden biri deplasmanda olmayacak bir takıma 7 tane atmaz ise biz de Tokat’ta 3 farklı mağlubiyet yaşamazsak, Amedspor ligde yoluna devam edecektir” dedi.

‘FİNANSAL SORUNLAR BAŞARISIZLIKTA ETKEN’

Sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıktıklarını ve buna uygun bir kadro kurduklarını belirten Edemen, başarı grafiğini yakalayamamalarının birçok etkeni olduğunu söyledi. Finansal sorunların kötü gidişatta önemli bir yer edindiğini vurgulayan Edemen, yerel yönetimin yanı sıra kentin STÖ ve iş dünyasının desteğini alamadıklarını dile getirdi. Edemen, “Taraftarımız ve bizler varız. Yalnız kalmamız takımın başarısız bir grafik çizmesine neden oldu.”

‘DIŞ VE İÇ PROBLEMLER ENGELLEDİ’

Gittiği her deplasmanda ırkçı saldırıların hedefi olan, isminden dolayı yayın kuruluşu kanallarının sansürüne takılan takım TFF’ye yaptığı onca başvurudan da sonuç alamadı. Hakem ve TFF’nin yanlı tutumundan da şikayetçi olan Başkan Edemen, takımının yaşanan bu koşullara rağmen şampiyonluk için mücadele etmesini ve ligin üst sıralarında yer almasını başardığını ancak bu yıl farklı dinamiklerin yarattığı problemler ile birlikte kulüp içi çıkan sıkıntılardan sonra istediklerini yapamadıklarını belirtti.



24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendiren Edemen, Amedspor’a yapılan baskıların siyasi atmosferden bağımsız olmadığını ancak seçimlerde farklı sonuç çıkması halinde Amedspor’a yönelik bakış açısının değişeceğini savundu.

‘YENİ SEZONDA HEDEFE ULAŞACAĞIZ’

Yeni sezon planlamasını yapacaklarını ifade eden Edemen, “Bu görevi yapacak mıyız? Yapacaksak hangi koşullarda olacak, kulübe kent içinde finansal destek bulabilecek miyiz? Bunları oturup tartıştıktan sonra önümüzdeki sezon planlamasını hataya düşmeden yapacağız. Yaşanan olumsuzluklardan ders alarak yeni sezona başlayacağız ve Amedspor’un yeni sezonda hedefine ulaşacağına inancım tamdır” şeklinde konuştu.”

‘BASKIDAN DOLAYI TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİK’

Sezona güçlü başlayan ancak kötü gidişattan sonra Taner Taşkın’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Akcan da sezonu bitirmeden, Amedspor ile yollarını ayırdı. Taner Taşkın’dan memnun olduklarını ancak taraftarın tepkisi ve baskısından sonra değişikliğe gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Edemen, takımın yeni sezonda istikrarlı olacağını söyledi.

‘ENDÜSTRİYEL FUTBOLUN PARÇASI DEĞİLİZ’

Amedspor’un endüstriyel futbolun bir parçası olmadığını kaydeden Edemen, “Amespor, ötekileştirmeye, haksızlığa karşı olan, renkliliği içinde barındıran farklı bir takımdır. Bundan dolayı Amedspor taraftarı bu takım başarılı ya da başarısız olsa da takımın yanında olmalıdır. Taraftarımız izleyiciden çok, katılımcı olmalı. Kulübün sorunlarını bilip çözüm yollarını düşünmelidir. Takıma olan sevginizi dokunarak vermelisiniz.” Edemen, son olarak başarının sadece sportif doğrularla olmadığını bütünlük ile sağlandığını ifade etti. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 14:52

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