Ankara'da Petrol-İş'ten Türk-İş'e 1 Mayıs tepkisi

Petrol-İş Ankara Şubesi, şube binası önünde gerçekleştirdiği açıklamada Türk İş’in Ankara 1 Mayıs’ından çekilmesine tepki gösterdi.

Petrol-İş Ankara Şubesi, 1 Mayıs'ta sendika binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, Türk İş’in Ankara 1 Mayıs’ından çekilmesine tepki gösterdi. Gül, “Türk İş en büyük konfederasyon. Konfederasyon elbette başkanlar kurulunda Hatay’da yapabilir 1 Mayıs kutlamasını ama biz Ankara’da, Türk İş’e bağlı 40 sendika ile birlikte çok rahat 1 Mayıs yapabilirdik” diye konuştu. İşçi sınıfının alanlarda hakkını araması gerektiğini söyleyen Gül, salon sendikacılığının işçilerin sorunlarını çözmeyeceğini ifade etti. Gül, açıklama sonrasında isteyen işçilere Ankara’da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tarafından düzenlenen 1 Mayıs’a katılma çağrısında bulundu.

1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlarda

‘EMEKÇİLER TERCİHLERİNİ DEMOKRASİDEN YANA KULLANMALI’

Hükümetin erken seçim vaatlerine de değinen Gül, “Haberlerde gördük, emekliye bin lira, peki bize ne var? Çalışma hayatında işçi sınıfına ne var? Her gün, acaba 24 Haziran’dan sonra kıdem tazminatımız gider mi, esnek çalışma hayatımıza girer mi?, iş güvencemiz olur mu? Diye düşünüyoruz. Keşke konfederasyonumuz Türk İş, tam da seçim arefesindeyiz, alanlarda olup bunları haykırabilseydi” dedi. Gül, emekçilerin tercihlerini demokrasiden ve emek yanlısı yaklaşımlardan yana kullanması gerektiğini vurguladı.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

‘OHAL KALDIRILMALI, DEMOKRASİ TESİS EDİLMELİ’

Gül, ülkenin son derece kritik günlerden geçtiğini, ancak FETÖ ile mücadele için ilan edilen OHAL’in terörden çok emekçilere karşı kullanıldığını dile getirdi. OHAL koşullarında demokrasiden uzaklaşıldığını ve emeğin sorunların giderek arttığını belirten Gül, önümüzdeki süreçte OHAL’in devam etmesi durumunda başta kıdem tazminatı olmak üzere emeğe yönelik saldırıların yeniden gündeme geleceğini söyledi. Gül, 1 Mayıs’a giderken öncelikli taleplerinin OHAL’in kaldırılması olduğunu ifade ederek demokrasinin acilen yeniden tesis edilmesi ve emekçilere yönelik hak gasplarının son bulması gerektiğinin altını çizdi. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını sınırsız kullanmak istediklerini söyleyen Gül, onurlu ve insana yaraşır bir yaşam ve çalışma hayatı için mücadele edeceklerini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 12:52

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