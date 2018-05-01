İstanbul 1 Mayıs'ı Maltepe'de: Emekçiler alana girmeye başladı

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs İstanbul’da Maltepe’de kutlanıyor.

Maltepe miting alanında kutlanacak olan İstanbul 1 Mayıs’ı için yürüyüşler ve alana girişler başladı. Vatandaşlar, polisin arama noktasından geçerek alana alındı.

Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alan üzerinde polis helikopteri de uçtu.

Gazi Mahallesi'nden Maltepe'ye gelen araçların tamamı durdurularak kimlik kontrolü yapıldı .

Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL

Yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı.

Sahnedeki ekranda 7 ayrı dilde 1 Mayıs yazıyor.

Fotoğraf: Evrensel

(HABER MERKEZİ)

Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:50

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