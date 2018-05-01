Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:50
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul 1 Mayıs'ı Maltepe'de: Emekçiler alana girmeye başladı
01 Mayıs 2018 11:03
İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs İstanbul’da Maltepe’de kutlanıyor.
Maltepe miting alanında kutlanacak olan İstanbul 1 Mayıs’ı için yürüyüşler ve alana girişler başladı. Vatandaşlar, polisin arama noktasından geçerek alana alındı.
Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maltepe Miting Alanına çıkan yollarda geniş güvenlik tedbirleri alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alan üzerinde polis helikopteri de uçtu.
Gazi Mahallesi'nden Maltepe'ye gelen araçların tamamı durdurularak kimlik kontrolü yapıldı .
Yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı.
Sahnedeki ekranda 7 ayrı dilde 1 Mayıs yazıyor.
(HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:50
Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor
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