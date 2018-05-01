Sennur Sezer ödüllerini kazananlar açıklandı

3.’sü düzenlenen 'Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Öyküde Cem Kertiş, şiirde Özge Sönmez birinci oldu.

DİSK/Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından Şair-Yazar Sennur Sezer’in anısına bu yıl 3.’sü düzenlenen “Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri”ni kazananlar açıklandı. Öykü ödülünü Cem Kertiş kazanırken, şiir ödülü Özge Sönmez’e değer görüldü.

ÖYKÜ ÖDÜLÜ: KAYBOLANIN HİKÂYESİ

Adnan Özyalçıner, Ayşegül Tözeren, Jaklin Çelik, Türker Ayyıldız ve Zeynep Uzunbay yer aldığı seçici kurulun değerlendirme sonuçlarına göre; öykü dalında birincilik “Kaybolanın Hikâyesi” adlı dosyasıyla Cem Kertiş’e verildi. Ayrıca Onur Akbaba “Büvek” adlı dosyasıyla Juri Özel Ödülü almaya değer görüldü.

ŞİİR ÖDÜLÜ: GÜLE BATIR ÖFKENİ

Şiir dosyalarının seçici kurulunda yer alan Şükrü Erbaş, Nalan Çelik, Orhan Alkaya, Gülce Başer ve C. Hakkı Zariç yaptıkları toplantı sonucunda yarışmanın birinciliği Özge Sönmez’in “Güle Batır Öfkeni” adlı dosyasına verildi. “Neyse” isimli dosyası ile Altan Doğan şiir dalında Juri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

ÖDÜL TÖRENİ 12 HAZİRAN’DA

Ödüller, Sennur Sezer’in doğum günü olan 12 Haziran Salı günü, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde saat 19.00'da yapılacak törenle sahiplerine sunulacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 10:14

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