İsrail ve ABD'den, İran'a organize 'nükleer' çıkışı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 'İran nükleer silah üretmeye çalışıyor' dedi, ABD destek verdi, İran suçlamaları reddetti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etti. ABD, İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini belirtti. İran, konunun 12 Mayıs'ın hemen öncesine denk gelmesine dikkat çekti. 2015'te imzalanan anlaşmanın yol haritası kapsamında, 12 Mayıs'a kadar ABD'nin İran'a yaptırımlara devam edip etmemesi yönünde bir karar alması gerekiyor.

İSRAİL: ELİMİZDE GİZLİ BİLGİLER VAR

Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını öne sürdü. "İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi" ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail istihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

İran'ın nükleer silah yapımını sürdürmeyi planladığını ifade eden Netanyahu, ABD'nin bu bilgileri araştırmaya çalıştığını aktardı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Netanyahu'nun basın toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İran'ın nükleer programıyla ilgili sürecin farkında olduklarını, İsrail'in ortaya koyduğu bilgi ve belgeler ışığında konuyu yakinen takip ettiklerini aktaran Sanders, "Bu durum, ABD'nin uzun zamandır bildiği bir gerçeği ortaya koyuyor: İran dinamik ve gizli bir nükleer silah programını sürdürüyor. Bunu dünyadan ve kendi halkından saklamaya çalıştı ancak başaramadı." ifadelerini kullandı.

‘İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALI’

Sanders, "İran rejimi kendi komşularına ve diğer ülkelere karşı yıkıcı silahları kullanacağını göstermiştir. Bu yüzden İran nükleer silahlara hiçbir zaman sahip olmamalı” yorumunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da “İsrail tarafından İran'dan ele geçirilen belgeler, İran rejiminin doğruları söylemediğine dair bir şüphe bırakmadığını gösterdi” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.

TRUMP'TAN DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer silah üretme ve test etme konusunda uluslararası toplumu aldattığı iddialarına destek verdi.

Beyaz Saray'da Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'yle görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Netanyahu'nun İran açıklamasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı'nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. Netanyahu'nun İran'ın gizlice nükleer silah ürettiğine yönelik açıklamalarının bir bölümünü izleyebildiğini belirten Trump, İran'ın davranışının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Trump, Netanyahu'nun öne sürdüğü füze denemelerine işaret ederek, İran'ın boş oturmadığını savundu.

Barack Obama yönetimi zamanında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi çekip çekmeyeceği konusuna açıklık kazandırmayan Trump, anlaşmadan çekilme durumunda, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını kollayan gerçek bir anlaşma yapılabileceğini söyledi. Trump, İran anlaşmasından çekilmenin Kuzey Kore'ye yanlış bir mesaj gönderebileceği olasılığı ile ilgili bir soruya da "Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz 7 yılda bu anlaşmanın süresi dolacak ve İran nükleer silah üretmede serbest olacak" karşılığını verdi.

İRAN: YALANCI ÇOBAN

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'da paylaşımda bulunarak, “Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" diye yazdı.

Zarif, ikinci bir tweet daha atarak, "Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı” paylaşımında bulundu.

ABD 12 MAYIS’TA AÇIKLAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor. Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

AB'DEN İRAN AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Netanyahu'nun açıkladığı belgelerin ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti. Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini denetleyen tek yetkili kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olduğunu belirterek UAEA'nın şu ana kadar İran'ın sorumluluklarını yerine getirdiğini onaylayan 10 rapor yayımladığını anımsattı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 09:43

www.evrensel.net