NBA Play-Off: Boston Celtics, Philadelphia'yı rahat geçti

NBA Play-Off'larında Doğu Konferansı yarı final heyecanı başladı. Boston Celtics, ilk maçta Philadelphia 76'ers'a şans tanımadı.

NBA'de Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, Philadelphia 76'ers'ı 117-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Maç boyu hakimiyetini sahaya yansıtan Celtics, Philadelphia'yı yüzde 42.2 saha içi(yüzde 19.2 üçlük) isabet oranında tutttuğu gibi hücumda da harika bir performans gösterdi.

35'te 17'yle yüzde 48.6 üçlük yüzdesiyle oynayan Celtics, yayın gerisinden 51 sayı bulurken Philadelphia'ya aynı departmanda yalnızca 15 sayı imkanı verdi.

Celtics'te Kyrie Irving'in yerine ilk beşte oynayan ve ilk turun yıldızlarından olan Terry Rozier, 18'de 11 isabetle (9'da 7 üçlük) 29 sayı kaydederken istatistiklerine 8 ribaunt ve 6 asist 2 top çalma ve 1 blok ekledi. Al Horford 26 sayı 7 ribaunt 4 asist, Jayson Tatum 28 sayıyla oynadı.

76'ers'ta Joel Embiid'in 31 sayı 13 ribaunt 5 asistlik performansı yeterli olmadı. Çaylak Ben Simmons 18 sayı 7 ribaunt 6 asistine karşılık 7 top kaybı yaptı.

GÜNÜN PROGRAMI

Play-Off heyecanında bugün Toronto Raptors, konferans yarı final serisi ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak. Maç, TSİ 03.00'te başlayacak. TSİ 05.30'da ise seride 1-0 önde olan Golden State Warriors, New Orleans Pelicans'la karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 08:49

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