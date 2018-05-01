Seçim Günlüğü (1 Mayıs 2018) -SP'nin adayı Temel Karamollaoğlu oldu

24 Haziran seçimleri için uygulanacak propaganda usulleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca YSK, yurt dışında yaşayan seçmenlerin nerede, nasıl ve ne zaman oy kullanacaklarını da açıkladı. Saadet Partisi de cumhurbaşkanı adayını Temel Karamollaoğlu olarak açıkladı.

SP ADAYI BELLİ OLDU

Saadet Partisi'nin seçim sloganı 'Türkiye'ye bilge başkan' oldu.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'yu belirleyen Saadet Partisi'nin seçim sloganı 'Türkiye'ye bilge başkan' oldu.

CHP cumhurbaşkanı adayını cuma günü (4 Mayıs) açıklayacak CHP Sözcüsü Bülent Tezcan cumhurbaşkanı adaylarını cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

İLK OY 7 HAZİRAN'DA

60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak, yurt dışında oy verme saatleri 09.00-21.00 olarak uygulanacak

Yurt dışındaki seçmenler nasıl ve ne zaman oy kullanacak? 34 karayolu, havalimanı ve liman gümrük kapısında 7 Haziran'dan itibaren günün 24 saati oy kullanılacak.

SİYASİ PARTİLER HANGİ KOŞULLARDA PROPAGANDA YAPABİLECEK?

Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar YSK tarafından belirlendi.