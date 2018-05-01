Dakika dakika 1 Mayıs - Emekçiler her yerde alanlara çıkıyor

12:00 TGS DİYARBAKIR TEMSİLCİLİĞİ 1 MAYIS'TA

Diyarbakır'da emekçiler istasyon meydanında bir araya geliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği de mitinge katılıyor.

Fotoğraf: Evrensel

11:45 ELAZIĞ'DA 1 MAYIS

Elazığ'da 12.00'de Perşembe Pazarı'nda başlayacak miting öncesi emekçiler bir araya geldi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

11:40 ODTÜ'DE 1 MAYIS: AYRIŞARAK DEĞİL BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

ODTÜ’de işçiler, akademisyenler, kamu emekçileri ve öğrenciler 1 Mayıs’ı kutladı. ODTÜ Fizik bölümü önünde Eğitim Sen, Tez Koop-İş, Genel-İş sendikalarının iş yeri temsilcilikleri ve ODTÜ öğrencilerinin çağrısıyla gerçekleşen kutlamada “Özgür Üniversite İçin Sömürüyü Yıkmaya, Emeğin Saflarına”, “Gücümüz Birliğimizdedir. Yaşasın 1 Mayıs” pankartları açıldı. Halaylarla, sloganlarla 1 Mayıs’ı karşılayan kitle talepleriyle herkesi 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na çağırdı.

11:30 ANKARA'DA YOĞUN ÖNLEMLER

Ankara'da Hipodrom'da bulunan toplanma alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ankara Valiliği'nin açıklamasında olduğu gibi sırt çantalarına izin verilmedi. Sadece kol çantalarına izin verilirken elinde gazete ile giriş yapanlara da engel çıkarılması tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Derya Kaya/EVRENSEL

11:15 ANKARA'DA YEREL KUTLAMALAR

Ankara'da Tandoğan'da yapılacak 1 Mayıs mitingi öncesi başkentin ilçe ve sanayi havzalarında yerel kutlamalar başladı. Sincan, OSTİM, Mamak'ta bir araya gelen emekçiler kendi yaşam ve çalışma alanlarında kutlamalar yaptı.

OSTİM'de Metro durağı önünde buluşan işçiler, sarı baretlerle yürüyüşe başladı. "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz" sloganları atarak atölyeleri dolaşan işçiler, çalışan arkadaşlarını 1 Mayıs'a davet etti. 1 Mayıs resmi tatil olmasına rağmen birçok iş yerinde işçilerin çalıştığı görüldü. 1 Mayıs yürüyüşü yapan işçiler, ziyaret ettikleri atölyelerde arkadaşlarına bugün resmi tatil olduğu için fazla mesai ücreti istemelerini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

MAMAK

Mamak'ta emekçiler Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı.

Fotoğraf: Evrensel

SİNCAN

Sincan'da ise işçi ve emekçiler Lale Meydanı'nda toplandı. Halaylar ve oyunlarla bayram havasında geçen kutlamada konuşan Eğitim Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, iki yıldır ülkenin OHAL ve KHK’lerle yönetilmesine, Meclisin işlevsizleştirilmesine karşı özgür ve demokratik bir Türkiye istemek için alanlarda olduklarını söyledi.

Okulları nitelikli niteliksiz diye ayıran, işçilerin çocuklarına tercih bırakmayarak onları geleceksizleştiren iktidara, eğitim emekçilerine getirilen performans ve sınav dayatmasına hayır demek için alanlarda olduklarını belirten Şimşek şöyle konuştu: “İşsizliğin, yoksulluğun, güvencesizliğin pençesinde kendisine şehitlik ve gazilikten başka bir gelecek sunulmayan gençler için, uluslararası ve yerli tekellerin, bankaların, istismarcı siyasi partilerin oyuncağı yapılmaktan bunalmış küçük üreticiler, mazota ve gübreye ödediği paranın ürettiği mahsulden fazla olması nedeniyle her gün yoksullaşan, borç batağında boğulan çiftçinin hakları için, işimize, ekmeğimize, özgürlüğümüze sahip çıkmak insanca yaşam ve demokratik bir Türkiye için mücadele etmeye var mısınız?”

Fotoğraf: Evrensel

11:05 MALTEPE'DE EMEKÇİLER TOPLANIYOR

1 Mayıs kutlamasının gerçekleşeceği İstanbul/Maltepe'de kortejler toplanıyor, hazırlıklar sürüyor.

Öte yandan Gazi Mahallesi'nden Maltepe'ye gelen araçların tamamının durdurulduğu ve yolculara GBT kontrolü yapıldığı öğrenildi.

Fotoğraf: Uğur Zengin/EVRENSEL

11:00 GEBZE'DE YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR

Gebze'de 1 Mayıs mitingi için sendikaların öncülüğündeki kortejlerin yürüyüşü sürüyor.

10:45 RİZE/FINDIKLI'DA 1 MAYIS

Rize'nin Fındıklı ilçesinde emekçiler "ÇAYKUR halkındır satılamaz", "Dereler özgürdür özgür akacak", "İş, ekmek, özgürlük", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Hak hukuk adalet", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde 1 Mayıs yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Kortejin en önünde tulum çalınıyor.

10:30 SENDİKALAR TAKSİM'E ÇELENK BIRAKTI

Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, SİME-SEN ve SAHİM-SEN üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 katliamının gerçekleştiği Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. (İstanbul/DHA)

Fotoğraf: Gülseli Kenarlı/DHA

10:25 ENDONEZYA'DA 1 MAYIS COŞKUSU

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Başkentteki kutlamaya Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçiler de yoğun ilgi gösterdi. (AA)

Fotoğraf: Mahmut Atanur/AA

10:15 MALTEPE'DE DİSK KORTEJİ HAZIRLANIYOR

Maltepe'de DİSK korteji hazırlıklarına başladı.

Fotoğraf: Ugur Zengin/EVRENSEL

10:10 BUCA'DA YEREL KUTLAMA

İzmir Buca'da belediye önünde bir araya gelen Genel İş, Eğitim Sen ve EMEP üyeleri halaylarla 1 Mayıs'ı kutluyor.

Fotoğraf: Evrensel

09:55 BEŞİKTAŞ'TA POLİS SALDIRISI

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis saldırdı. Gruptakiler gözaltına alındı. (İstanbul/DHA)

1 Mayıs ablukası: Beşiktaş'ta polis saldırısı 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor. Beşiktaş' da gözaltılar yaşandı.

09:51 HAK-İŞ ADANA'DA

Fotoğraf: Evrensel

Adana’da Hak İş’in merkezi kutlaması başladı.

09:45 İZMİR NARLIDERE'DE BELEDİYE İŞÇİLERİ YÜRÜYOR

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Narlıdere'deki kutlamaya katılmak için 400 civarında Belediye İş üyesi yolun yarısını kapatarak yürüyor.

09:30 TUZLA'DA YEREL 1 MAYIS KUTLAMASI

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi işçileri 1 Mayıs kutlamasına erken başladı. Aydınlı’da bulunan DERİTEKS Tuzla Şubesi önünde toplanan yüzlerce işçi “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs’ta alanlardayız”, “Yaşasın 1 Mayıs yaşasın sınıf dayanışması”, “İş ekmek özgürlük”, “Birlik mücadele zafer”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Pankart ve dövizlerle toplusözleşme ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması taleplerini dile getiren işçiler, patronların ve hükümetlerin haklarına yönelik saldırılarını da ıslıklarla protesto etti. Yürüyüşün ardından işçilere seslenen DERİTEKS Şube Başkanı Binali Tay, savaş ve seçim koşullarına dikkat çekerek, işçi haklarına saldıranlara birlik olunması gerektiğini söyledi. Tay, 1 Mayıs’ın birliğe vesile olmasını istedi. Açıklamanın ardından işçiler Maltepe mitingine doğru yola çıktı. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Ali Doğan/EVRENSEL

Fotoğraf: Ali DOĞAN/Evrensel

08:55 ALİAĞA'DA TOPLANMA BAŞLADI

İzmir'de 1 Mayıs mitingi öncesi yerel kutlamanın gerçekleşeceği Aliağa'da işçi ve emekçiler toplanmaya başladı.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

08:00 TAKSİM'E 1 MAYIS ABLUKASI

1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor.

1 Mayıs ablukası: Beşiktaş'ta polis saldırısı 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor. Beşiktaş' da gözaltılar yaşandı.

06.40 MALTEPE SAHİLİNE ÇIKAN ARA YOLLAR KAPATILDI

Kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar araç trafiğine kapatıldı.

İL İL 1 MAYIS

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde yapılacak kutlamalar hangi ilde saat kaçta ve nerede yapılacak?

Erkan Aydoğanoğlu, 1 Mayıs'ın 'İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü' olarak kutlanmasına neden olan Haymarket Olayını yazdı.