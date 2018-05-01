1 Mayıs ablukası: Beşiktaş'ta polis saldırısı

1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, meydana kimse yaklaştırılmıyor. Beşiktaş' da gözaltılar yaşandı.

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı, çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba ise polis saldırdı.

Saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün açıklanmıştı.

AA'nın aktardığına göre; polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan Tarlabaşı Bulvarı'nı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddeleri ile ara yolları araç trafiğine kapattı. Ekipler, meydana çıkan yolların giriş kısımlarına polis araçları ve bariyerler koydu. Çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gitti. Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yollar barikatlar ve çekici araçlarla kapatıldı.

Fotoğraf: AA

MEYDANA KİMSE ALINMIYOR

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre; etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmadı. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapıldı.

İSTİKLAL CADDESİ SESSİZ

Polis İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemİ aldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara yollar bariyerlerle kapatıldı.

TURİSTLER VALİZLERİYLE YÜRÜDÜ

Fotoğraf: DHA

Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştı.

TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYENLERE POLİS SALDIRISI

Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis gözaltına aldı.

İKİNCİ KEZ SALDIRI

Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi ve saldırarak HKP üyelerini gözaltına aldı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 11:35

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