Fotoğraf: Pixabay
Ege Denizi'nde deprem
01 Mayıs 2018 07:35
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 07:43
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