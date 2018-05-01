Samsun'da 1 Mayıs'a çağrı bildirisi dağıtıldı

Samsun'da DİSK, Türk-İş, TMMOB ve KESK üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, kent merkezinde 1 Mayıs'a çağrı bildirisi dağıttı.

Samsun’da DİSK, Türk-İş, TMMOB ve KESK üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, hazırladıkları ortak bildiriyi dağıtarak Samsunluları 1 Mayıs'ta alana çıkmaya çağırdı. Ecidiye Caddesi Gazi Müzesi önünde gerçekleştirilen dağıtımda savaş ve sömürü politikalarına tepki gösterildi.

Burada bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz, 1 Mayıs'ın iş cinayetleri ve işsizliğe, zamlara ve düşük ücretlere karşı çıkmak için bir fırsat olduğunu belirtti. Yavuz, Samsun halkını alanlara çıkarak OHAL ve KHK zulmüne, yargının tek elde toplanmasına, yürütmenin devre dışı bırakılmasına, içeride ve dışarıda sürdürülen savaş ve şiddet politikalarına karşı durmaya çağırdı.

Samsun’da 1 Mayıs sabahı İstasyon Mahallesi Atatürk Ortaokulu önünde bir araya gelecek yurttaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek ve burada miting düzenlenecek. (Samsun/EVRENSEL)

Emek Partisi Samsun İl Örgütünden 1 Mayıs etkinliği

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 01:51

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