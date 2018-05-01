Gazeteci Mehmet Sıddık Damar tutuklandı

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı'nın muhabiri Mehmet Sıddık Damar sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Gazeteci Sıddık Damar İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklandı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mehmet Sıddık Damar’a sosyal medya paylaşımları ve sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde yaptığı haberlerden dolayı dava açılmıştı.

Ağustos ayında tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Damar, aynı iddiayla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. İlk duruşmada mahkeme heyeti Damar’a 2 yıl 6 ay ceza vererek tahliye etmişti.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre bugün öğle saatlerinde İstanbul’da yeniden gözaltına alınan gazeteci Damar, İstanbul Fatih’te bulunan Aksaray Vedat Ulusoy Karakolu’na götürüldü. Buradan Çağlayan Adliyesi’ne götürülen Damar’ın işlemleri son bulduktan sonra Metris Cezaevi’ne gönderileceği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Gazeteci Mehmet Sıddık Damar’a hem tahliye hem ceza

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Son Düzenlenme Tarihi: 01 Mayıs 2018 00:31

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