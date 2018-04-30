Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in: Trump Nobel Ödülü alabilir

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Trump’ın Kore Yarımadası’na barış getirmesi halinde Nobel Ödülü alabileceğini söyledi.

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore Yarımadası’na barış getirmesi halinde Nobel Ödülü alabileceğini söyledi.

Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) ve Güney Kore (Kore Cumhuriyreti) liderleri, 3 gün önce tarihi bir buluşmada bir araya gelerek Kore Yarımadası’nı nükleer silahlardan arındırmak ve savaşı sona erdirmek için görüşmeler yürütmek üzere anlaşmaya varmıştı. Güney Kore, Kuzey Kore sınırında yaptığı propaganda yayınını durdurdu ve hoparlörlerin kaldırılacağını duyurdu. Kuzey Kore’de aynı şekilde yanıt verdi.

Güney Kore, Pyonyang’ın 2016’da yaptığı dördüncü nükleer denemesinin ardından sınırda propaganda yayınına başlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da önümüzdeki günlerde tarihi bir zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Güney Kore eski Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung, 2000 yılında Kuzey Kore lideri Kim Jong Il ile yaptığı görüşme nedeniyle Nobel Barış Ödülü almıştı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 23:41

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