Emek Partisi Samsun İl Örgütünden 1 Mayıs etkinliği

Emek Partisi (EMEP) Samsun İl Örgütü, 1 Mayıs öncesinde düzenlediği etkinlikte tüm yurttaşları 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

Samsun’da Emek Partisi İl Örgütü, 1 Mayıs öncesi yemekli bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte söz alan İl Başkanı Sait Kocaman, 1 Mayıs'ta herkesi talepleriyle alanlara çağırarak, tüm güçlerin birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Mahallelerden ve işyerlerinden de katılımcıların olduğu toplantıda sözlerini sürdüren Kocaman, "Bu mücadelenin hepimizin katkısına ihtiyacı var. Bu 1 Mayıs, 16 yıllık AKP iktidarının içeride ve dışarıda ülkeyi savaşa ve çatışmalara sürüklediği, toplumu yoksullaştırdığı tarımda ve sanayide ülkeyi dışa bağımlı hale getirdiği, işsizliğin iş cinayetlerinin kadın cinayetlerinin çocuk istismarının arttığı bir dönemde kutlayacağız." dedi.

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Tek parti ve tek adam rejimini yerleştirmek erken seçim kararı alındığını da ifade eden Kocaman, "Bu 1 Mayıs aynı zamanda 24 Haziran seçimlerinde AKP-MHP ittifakına verilecek güçlü bir cevabın da işareti niteliğindedir. Bu nedenle de çok önemlidir. 1 Mayıs'ın güçlü ve kitlesel geçmesi toplumun 24 Haziran seçimlerini de büyük bir moral ve motivasyon ile girmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle sömürülen ezilen bütün halk kesimlerinin ayrım yapmaksızın güçlerini birleştireceğiz. En geniş birliktelikle seçimlere girmesi önemlidir. Bütün partili arkadaşlarımızı parti dostlarımızı işçi ve emekçileri, 1 Mayıs'ta partimizin kortejinde birlikte yürümeye çağırıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Etkinlik yemek, müzik ve halaylarla devam etti. (Samsun/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 22:38

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