Batıkent PSAKD üyesi gençlerden 1 Mayıs'a özel pankart

Ankara Yenimahalle’de bulunan Batıkent Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyesi gençler, 1 Mayıs’ta taşıyacakları pankartı kendi elleriyle hazırladılar. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta "zafere birlikte ulaşılacağı" mesajını veren pankartı hazırlayan gençler Evrensel'e röportaj verdi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 22:29

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