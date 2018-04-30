İzmir Bitpazarı'nın fotoğraf sergisi: Kurtuluş Kapısı

Kapatılan İzmir Bitpazarı'nın hikayesini anlatan 'Kurtuluş Kapısı' sergisi 8 Mayıs'a kadar açık olacak.

İzmir Halkapınar Metro İstasyonu yakınında kurulan ve kısa süre önce kapatılan bit pazarının fotoğraflarla anlatıldığı ‘Kurtuluş Kapısı’ sergisi 30 Nisan 2018 Pazartesi saat 19.30’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde açılıyor.

Kent kültürünün değişmez bir parçası olan ‘ikinci el eşya pazarı’ anlamına gelen bitpazarı dar gelirli ailelerin, öğrencilerin, tiyatro oyuncularının, koleksiyoncuların her türlü eşyayı temin edebilecekleri pazardır. İzmir’de Halkapınar Metro İstasyonu’nun yanında kurulan ve Kasım 2017 tarihinden itibaren Valilik kararıyla kapatılan bitpazarının hikayesi fotoğraflarla anlatılıyor.

Belgesel Fotoğraf Atölyesi kapsamında dokuz fotoğrafçının çalışmalarının yer aldığı, proje koordinatörlüğünü Mahzen Photos Kolektifi’nden Sinan Kılıç ve Serkan Çolak’ın yaptığı Kurtuluş Kapısı sergisi 30 Nisan 2018 saat 19.30’da MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde açılıyor. 30 Nisan’da açılışı yapılacak sergi 8 Mayıs 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide eserleri yer alan fotoğrafçılar şöyle: Asuman Ateş, Ayşe Özbalcı, Gurbet Ergun, Hicran Akaalp, Mefaret Yüce, Nurten Gül, Özgür Bozkurt, Sema Öğünlü ve Yakup Alaluf. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 22:11

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