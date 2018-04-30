Mardin’de 1 Mayıs’a bir gün kala kutlama izni çıktı

Artuklu Kaymakamlığı, Mardin 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından 20 Nisan’da yapılan kutlama başvurusuna bugün yanıt verdi.

Mardin’de 1 Mayıs için yapılan başvuruya bir gün kala izin verildi. Mardin 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından 20 Nisan’da yapılan başvuruya Artuklu Kaymakamlığı 1 Mayıs’a bir gün kala izin verdi.

Mardin’de saat 11.00’de Karayolu Parkı’nda kutlanacak 1 Mayıs kutlaması için emekçilere çağrı yapıldı. Mardin’de kutlanacak 1 Mayıs’a Şırnak ve ilçelerindeki emekçilerin katılacağı bildirildi.

KESK Mardin Dönem Sözcüsü Mustafa Bozan, konuyla ilgili Evrensel’e konuştu. 20 Nisan’da başvurularını yaptıklarını belirten Bozan, ancak son ana kadar kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyledi. Geçen yıl da 1 Mayıs’a bir gün kala izin verildiğini hatırlatan Bozan, bunun emek sömürüsünün hat safhalara ulaştığını, hak ve özgürlüklerin ne derece kısıtlandığının somut örneği olduğunu söyledi.

El ilanı bile dağıtmalarına izin verilmediğini belirten Bozan, “Gerekçe haksız hukuksuz ihraçlara sürgünlere ve baskılara karsı sessiz kalmayan ilkeleri doğrultusunda mücadele eden yandaş olmayan bir konfederasyon olmamızdır. Tertip komitesinde yer alan arkadaşlarımızı herhangi bir gerekçe göstermeden sakıncalı bulup değiştirmemiz istendi” dedi.

Bozan, “Bütün emekçileri emeklerine sahip çıkmak ve iş güvencelerini korumaları için 1 Mayıs’ta Mardin Karayolu Parkı’na davet ediyoruz” dedi. (Mardin/EVRENSEL)

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 21:58

www.evrensel.net