Atinalı öğrencilerden Türkçe-Yunanca barış pankartı

Atina'da üniversite öğrencileri, Yunanistan ile Türkiye hükümetleri arasında tırmandırılan gerilime karşı Türkçe-Yunanca barış pankartı astı.

Yunanistan’da üniversite öğrencileri Yunanistan ile Türkiye hükümetleri arasında tırmandırılan gerilime karşı kampüslerine Türkçe-Yunanca dev pankart astılar.

Yunanistan’ın en aktif öğrenci örgütlerinden biri olan Atina Ulusal Üniversitesi Fizik Okulu Öğrenci Birliği tarafından hazırlanan ve okul binasına asılan pankartta iki dilde “NATO ve sermayeye karşı halklar arasında barış”, “Savaşı Türkiye ve Yunanistan arasındaki savaşı halkların enternasyonalist mücadelesi durdurabilir” ve “NATO ve askeri üsler Akdeniz’den defolsun” yazıldı.

ANTİ EMPERYALİST GÖSTERİLER ARTIYOR

Son dönemde Yunanistan gençliği içinde savaş karşıtı seslerde yükseliş dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda başkent Atina’da, Suriye’ye yönelik ABD, Fransa, İngiltere ortak saldırısına yönelik kitlesel protesto eylemleri düzenlendi. Eylemlerde NATO karşıtı talep ve sloganlar da dikkat çekti.

Yine savaş karşıtı bir öğrenci eyleminde ise gençler Atina’da bulunan ve özellikle NATO’nun emperyalist saldırganlığının simgesi olarak görülen eski ABD Başkanı Harry Truman’ın heykelini yıkmaya çalıştılar.

BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİLERLE DAYANIŞMA

Birleşik Bağımsız Sol Hareket’in (EAAK) öğrenci cephesi de tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma bildirisi yayınladılar. Bildiride, Boğaziçili öğrencilerin Erdoğan rejimine karşı ifade özgürlüklerini kullanarak muhalefet ettikleri belirtildi, bu nedenye polis ve devlet baskısı altında olmaları eleştirilerek öğrencilerin serbest bırakılması istendi. (DIŞ HABERLER)

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aileleri Mecliste

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 22:45

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