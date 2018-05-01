Real Madrid son 5 sezondaki 4. finali için sahada

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları bugünkü Real Madrid-Bayern Münih mücadelesiyle başlıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Almanya ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlıyor.

İlk maçı Allianz Arena’da 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu’daki müsabakaya büyük bir avantajla çıkacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Son 2 sezonun şampiyonu Real Madrid turu geçmesi halinde son beş sezondaki dördüncü finaline çıkacak. Real, Kupa 1’i 12 kezle en çok kazanan takım. Bu şampiyonlukların 3’ü son 4 sezonda geldi. Bayern Münih’in ise 5 şampiyonluğu bulunuyor.

ROMA-LIVERPOOL YARIN

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde Liverpool ilk maçta Roma’yı 5-2 yenmişti. Bu maçın rövanşı yarın Roma Olimpiyat Stadında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:59

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