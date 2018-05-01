Fotoğraf: Pixabay
Real Madrid son 5 sezondaki 4. finali için sahada
01 Mayıs 2018 01:55
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları bugünkü Real Madrid-Bayern Münih mücadelesiyle başlıyor.
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Almanya ekiplerinden Bayern Münih'i ağırlıyor.
İlk maçı Allianz Arena’da 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu’daki müsabakaya büyük bir avantajla çıkacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
Son 2 sezonun şampiyonu Real Madrid turu geçmesi halinde son beş sezondaki dördüncü finaline çıkacak. Real, Kupa 1’i 12 kezle en çok kazanan takım. Bu şampiyonlukların 3’ü son 4 sezonda geldi. Bayern Münih’in ise 5 şampiyonluğu bulunuyor.
ROMA-LIVERPOOL YARIN
Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer eşleşmesinde Liverpool ilk maçta Roma’yı 5-2 yenmişti. Bu maçın rövanşı yarın Roma Olimpiyat Stadında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:59
www.evrensel.net