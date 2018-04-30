İngiltere’de işçiler kemer sıkma politikalarına karşı alanda olacak

İngiltere'de işçiler, kemer sıkma politikalarının ve kesintilerin son bulması talebiyle 1 Mayıs alanlarında olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İngiltere’nin birçok kentide işçiler 1 Mayıs alanlarına çıkacak. 1 Mayıs’ın resmi tatil olmamasına rağmen kutlamaların devam ettiği İngiltere’de, sendikaların ve kitle örgütlerinin düzenlediği en kitlesel eylem Londra’da yapılacak. Marx Hatıratı Kütüphanesi önünde başlayacak yürüyüş Trafalgar Meydanı’nda sona erecek.

Sendikalar Konferderasyonu TUC tarafından yapılan çağrıyla birçok sendikanın katılacağı yürüyüşlerin Londra, Liverpool, Bristol, Glasgow gibi şehirlerde yapılması bekleniyor.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?

Yapılan açıklamalarda, 10 yıl önce kriz bahanesiyle yüzde 1 ile sınırlandırılan işçi ve memur ücreti zamlarının son bulması ve bu zammın yıllık en az yüzde 5’e çıkarılması talep ediliyor.

Kemer sıkma politikalarının ve kesintilerin son bulmasını isteyen sendikalar, eğitim ve sağlık alanındaki kesintilerin insan hayatını ve geleceğini hedef aldığı belirtilerek, hükümete kitlesel tepkinin konması gerektiği vurgulanıyor.

Londra’da yapılacak 1 Mayıs yürüyüşüne Türkiyeli emekçilerin de yoğun katılması bekleniyor. (Londra/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:49

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