KESK Çorum Şubeler Platformu: Birlikteyken güçlüyüz

KESK Çorum Şubeler Platformu, yaptığı açıklama ile tüm Çorumluları 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı.

KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Gül, tüm Çorumluları saat kulesi yanında yapılacak olan 1 Mayıs kutlamalarına katılmaya davet etti.

Siyasi parti, sendika ve kitle örgütlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu açıklamada ülkenin tüm değerleri ve güzelliklerini üretenlerin emeğiyle bu ülkeyi var edenlerin 1 Mayıs tarihinde buluştuğunu söyleyen Gül, satışa çıkarılan 14 şeker fabrikasının satışına dur diyenlerin, kamuda mevsimlik ve taşeron işçi olarak çalışıp kadro alamayan işçilerin kadro talebi için alanlara koştuğunu dile getirdi.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Gül, “Ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, ülkenin yok sayılmak istenen gerçek sahipleri buluşuyor. Emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet mücadeleleri buluşuyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk bu büyük buluşmaya hazırlanıyor. Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmuyor. Biz birlikte güçlüyüz bu nedenle Türk-İş, DİSK ve KESK’ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi olarak herkesi saat kulesi yanında yapılacak olan mitinge çağırıyoruz” dedi. (Çorum/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:26

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