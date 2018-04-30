Sağlıkçılar 1 Mayıs'ta taleplerini dile getirecek

Avcılar Murat Kölük Hastanesinde çalışan sağlık emekçileri 1 Mayıs’a taleplerini dile getirmek için katılacak.

Erhan KURUL

İstanbul

Avcılar Murat Kölük Hastanesinde hemşire olan Songül Karadağ, 1 Mayıs’ın tarihi önemine dikkat çekerek yıllar önce yaşanılan faciadan sonra o günün anısına 1 Mayıs’ın direniş ve mücadele günü olduğunu hatırlattı. Şu anda da OHAL sebebiyle emekçilerin bütün haklarının gasbedildiğini belirten Karadağ “Çalışma koşullarına bakıldığında modern köle sayılırız, sendikalar mücadele edemez hale getirildi. Sağlıkta dönüşüm politikaları nedeniyle hastalara müşteri gözü ile bakılmakta. Sosyal devlet anlayışına uygun olmayan politikalar uygulanmakta. Bu sene 1 Mayıs’a sağlık emekçileri olarak bu taleplerimizle katılacağız” dedi.

Hastanede hemşire olarak çalışan Nuray Doğru Atıcı da 1 Mayıs’ın işçinin, emekçinin gücünü kapitalizme karşı gösterdiği bir gün olduğunu belirtti. 1 Mayıs’a savaşın değil barışın öne çıkarıldığı, çocukların daha özgür bir gelecek için büyütüldüğü, acının, açlığın ve kötülüğün silindiği bir dünyayı kurmak umuduyla katılacağını söyledi.

Yine aynı hastanede yeni kadroya geçen bir işçi, hükümetin kadro sözü üzerine önce sevindiğini ancak gerçeğin daha sonra ortaya çıktığını dile getirdi. Bu ay maaşlarının yarısını aldığını belirten işçi, kadroya alındıktan sonra kendilerine artı bir şey verilmediğini, 1 Mayıs’a haklarını ve iş güvencesini savunmak için katılacağını dile getirdi.

Hastanede çalışan bir diğer Sağlık Emekçisi Deniz Şeşenoğulları da bu yılki 1 Mayıs’a sağlıkta şiddetin olmaması için etkin yasaların çıkartılması ve uygulanması, yıpranma payının verilmesi, çocuk istismarının son bulması ve ülkeye barışın getirilmesi talepleriyle katılacağını söyledi.

İl il 1 Mayıs kutlamaları - 1 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:17

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