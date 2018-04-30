ABD: Önceliğimiz Kuzey Kore’nin silahsızlanması

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasındaki nükleer silahsızlanma konusuna değindi.

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD’nin üst düzey diplomatı olarak yaptığı ilk resmi röportajında ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) arasındaki nükleer silahsızlanma konusuna değindi.

Bakan Pompeo Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un nükleer silahlanmaya karşı geri dönüşü olmayan adımlar atması gerektiğini söyledi. Pompeo, “Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda atacağı her adım önemli. Bu konudaki öncelik nükleer silahsızlanmadır. Başkan Trump bunu sağlamak için Kuzey Korelilere ekonomik baskı uyguladı ve bize bu imkanı sınmuş gibi görünüyor, eğer bunu başarabilirsek, bu dünya için dönüştürücü olabilecek bir fırsat” şeklinde konuştu.

Pompeo’nun Kuzey Kore ile ilgili yaptığı bu yorum Başkan Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen görüşmede Amerika’nın beklentisini net olarak ortaya koyduğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Kuzey Kore ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) liderleri arasında geçtiğimiz hafta varılan mutabakatta sadece Kuzey’in değil Güney’in de nükleer silahlardan arındırılması taahhütü verilmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 20:12

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