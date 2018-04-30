Suudi Veliaht Prensi: Filistinliler Trump'ın planını kabul etsin

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerika'da yayın hayatını sürdüren İsrail Channel 10'a açıklamalarda bulundu.

ABD ziyaretinde basına verdiği demeçlerde İsrail’i fiilen tanıdığını ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 27 Mart’ta New Yorkta Yahudi lobisiyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda “Filistinliler ya Trump’ın planını kabul etmeli ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeli” dediği öne sürüldü.

TOPLANTIYA KATILANLAR BİLE ŞAŞIRDI

Sputnik’in aktardığına göre, İsrail’de yayın yapan Channel 10’a konuşan çok sayıda kaynak, Prens Selman’ın Filistinlilere yönelik eleştirilerinin haşinliğinin toplantıda bulunanları şoke ettiğini belirtti. Buna göre Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu: “Filistin liderliği son 40 yıldır üst üste fırsatları kaçırdı ve sunulan tüm teklifleri reddetti. Filistinlilerin artık teklifleri kabul edip müzakere masasına oturmaya razı gelmesinin zamanıdır ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeliler. Suudi Arabistan ve Arap alemi ile İsrail arasında müzakarelerin ilerlemesinin mümkün olabilmesi için öncelikle Filistintilerle anlaşmaya yönelik önemli ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç var.”

Kanal 10’un haberi toplantıda bulunanlardan bilgi alan İsrail’in New York Konsolosluğu’ndan bir diplomatın İsrail Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği telgrafa ve toplantının içeriğinden haberdar olan üç kaynağa dayanıyor. Toplantıda hazır bulunanlardan biri “prensin dediklerinden şaşkına dönen gruptakilerin küçük dillerini yuttuklarını” dile getirdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 22:35

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