Seda Taşkın’ı ihbar eden mail Emniyet Müdürlüğünden!

Mezopotamya Ajansının tutuklu muhabiri Seda Taşkın’ın ilk duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansının tutuklu muhabiri Seda Taşkın’ın ilk duruşmasında savunma yapan Av. Gulan Çağın Kaleli, Taşkın’ı ihbar eden mailin bizzat Emniyet Müdürlüğünden atıldığını kaydetti. Mahkeme ise, Taşkın’ın kullandığı “Seda” isminin kod olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Seda Taşkın’ın ilk duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmayı çok sayıda gazeteci takip ederken, duruşmaya Taşkın’ın Avukatları Gulan Çağın Kaleli, Rıdvan Konak, Ebru Akkan katıldı.

Avukat Kaleli, “Usule uygun bir iddianame hazırlanmamıştır. Dosyada ciddi eksikler var. Terörle Mücadele Şubesinde önce dosya hazırlanıyor ardından gözaltının gerçekleştiğini görüyoruz. Müvekkilim hakkında 16.40’ta mail yoluyla bir ihbar yapılmış. Her ne hikmetse kolluk kuvvetleri yapılan ihbardan 20 dakika sonra müvekkilimin Muş’ta hangi adreste olduğu, ne yaptığını tespit etmiş ve gidip orada gözaltına almıştır” dedi.

Savunmaların ardından savcılık mütalaasında Taşkın’ın tutukluluğunun devamına karar verilmesini isterken, Mahkeme ise Avukatların ısrarla araştırılması istediği mailin İP adresinin aranması talebini reddetti. Seda isminin komşuları ve yakınları tarafından soruşturularak araştırılması için tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 2 Temmuz’a erteledi. (Muş/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 19:15

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