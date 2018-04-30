İsviçre’de ‘Türkiye’de basın özgürlüğü’ söyleşisi

İsviçre'nin Zürih kentinde Türkiye’de basın özgürlüğü konulu bir söyleşi düzenlendi.

İsviçre'nin Zürih kentinde Türkiye’de basın özgürlüğü konulu söyleşiye Evrensel Gazetesi Editörü Çağrı Sarı, Sendika.org Yazarı Önder Özdemir ve Gazeteci Hülya Emeç katıldı. Zürih’teki 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan söyleşide, Türkiye’de yayın kuruluşlarının durumu ve gazetecilerin çalışma koşulları hakkında sunumlar yapıldı.

Evrensel’in işçi ve emekçilerin sesi olma iddiası ve çabasıyla 23 yıldır yayınını sürdüren, karşılaştığı baskı ve engellemelere rağmen, taviz vermeden yayıncılığına devam ettiğini anlatan Çağrı Sarı, haber takibi ve yöntemleri açısından bilgilendirmede bulundu.

Kürt basınının karşılaştığı zorluklar ve JİNHA’nın yayın hayatını değerlendiren Hülya Emeç, kadınların basın ve haberciliğe katılımı ile karşılaştıkları zorlukları aktardı. Önder Özdemir Sendika.org çalışmalarını ve kuruluş sürecini anlattı.

Türkiye’de bağımsız medyayla dayanışma ve abone olarak destekleme çağrısının yapıldığı söyleşide, dinleyiciler de konuyla ilgili bilgi aldılar. (Zürih/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 19:08

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