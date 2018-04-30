ODTÜ'de 1 Mayıs kutlandı: ‘Ayrışarak değil, birlikte kazanacağız’

ODTÜ’de işçiler, akademisyenler, kamu emekçileri ve öğrenciler 1 Mayıs’ı kutladı, ‘Özgür üniversite ve haklarımız için 1 Mayıs’ta Tandoğan’dayız’ dedi

ODTÜ’de sendikaların ve öğrencilerin çağrısıyla 1 Mayıs kutlandı. 1 Mayıs günü Tandoğan Meydanı’na çağrı yapılan kutlamada, işçilerin, emekçilerin, öğrencilerin örgütlü mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

ODTÜ’de işçiler, akademisyenler, kamu emekçileri ve öğrenciler 1 Mayıs’ı kutladı. ODTÜ Fizik bölümü önünde Eğitim Sen, Tez Koop-İş, Genel-İş sendikalarının iş yeri temsilcilikleri ve ODTÜ öğrencilerinin çağrısıyla gerçekleşen kutlamada “Özgür Üniversite İçin Sömürüyü Yıkmaya, Emeğin Saflarına”, “Gücümüz Birliğimizdedir. Yaşasın 1 Mayıs” pankartları açıldı. Halaylarla, sloganlarla 1 Mayıs karşılandı, herkese talepleriyle 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’na çıkma çağrısı yapıldı.

ODTÜ Fizik bölümü önünde açıklama yapan Eğitim Sen İşyeri Temsilcisi Mert Kükrer, OHAL altında 1 Mayıs’a girildiğini belirterek, pek çok üyelerinin OHAL KHK’leriyle ihraç edildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “OHAL patronların önünü kapatmıyor” açıklamalarına tepki gösteren Kükrer, kamu emekçilerinin güvencesi 657’nin de seçimlerin ardından değiştirilmesinin tekrar gündeme getirileceğini kaydetti. Kükrer şöyle devam etti:

“657'ye seçimlerden sonra el uzatma eğiliminde olduklarını biliyoruz. Bu şartlar altında elbette emekçiler bu gündemlere ilişkin görüşlerini dile getirecekler. Biz de 1 Mayıs'ta bu taleplerle alanda olacağız. Herkesi 1 Mayıs alanına davet ediyorum.”

‘BİRLİKTE KAZANACAĞIZ’

Tezkoop-İş İşyeri Temsilcisi Bektaş Demir de emekçilerin hakları tırpanlanırken ne kadar güçlü olursa o kadar başarılı olacağını belirtti. Demir, “Emeğin sömürüldüğü bu düzende hep beraber hareket edelim, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım” dedi.

Genel-İş İşyeri Temsilcisi Mahmut Akdağ ise işçilerin, emekçilerin en büyük gücünün örgütlü sendikal gücü olduğunu vurguladı. ODTÜ’de yeni kadroya geçen işçilerin sağlık merkezini kullanamadığını belirten Akdağ, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Akdağ “Ayrışarak değil birleşerek kazanacağız. Biz bir olunca çözülür bütün sorunlar. Biz bir olunca kazanan işçi sınıfı olacaktır. Bu 1 Mayıs'ta tekrar söylüyoruz, sağlık merkezini istiyoruz ve alana kadar da mücadele edeceğiz” dedi.

‘ÖZGÜR ÜNİVERSİTE TALEBİYLE ALANLARDAYIZ’

ODTÜ öğrencileri adına konuşan Meltem Demiralp ise yıllardır öğrencilerin talepleriyle 1 Mayıs alanında olduğunu kaydetti. Demiralp, üniversitelerin topyekün baskı altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs’ın ayrı bir önem kazandığını vurgulayarak, “Özgür üniversite talebiyle biz de alanlarda olacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:28

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