'Kanal D’de arka sokaklar hariç bütün diziler final yapacak' iddiası

Kanal D’nin de içerisinde bulunduğu Doğan Grubu’nun Demirören Grubuna satılmasının ardından Kanal D’de köklü bir değişiklik yapılacağı iddia edildi.

Kanal D’nin de içerisinde bulunduğu Doğan Grubunun Demirören Grubuna satılmasının ardından, Kanal D’nin Arka Sokaklar hariç tüm dizilerinin sezon sonunda final yapacağı iddia edildi.

İddiaların sahibi Adolftay’e göre, uzun süredir kendisine yayımlanacak kanal arayan Kurtlar Vadisi önümüzdeki sezon Kanal D’de devam edecek. Vatanım Sensin yerine gelecek olan dönem dizisi ‘Selanik 1920 Destanı’ olacak. ‘Biri Bizi Gözetliyor’ adlı yarışma programının da Kanal D ekranlarında yayımlanacağı iddia ediliyor. Son haftalarda çok konuşulan İnsanlık Suçu’nun gelecek sezon için akıbeti bilinmiyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Nisan 2018 18:26

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